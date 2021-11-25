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Музика

Через п’ять років: The Weeknd показав кліп на трек Die For You

25 Листопада 2021, 12:24
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
The Weeknd

Канадський співак The Weeknd, який уперто бойкотує премію Греммі, презентував кліп на пісню Die For You.

У ролику юний хлопчик, схожий на The Weeknd, ховається у сараї біля будинку. Його знаходить одна із мешканців цього будинку – юна дівчинка.

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Коли діти зустрілися, стало відомо, що хлопчик – телекінетик, який ховається від урядовців. Пізніше вони виявляють його місцезнаходження, що призводить до драматичного протистояння.

До речі, пісня Die For You – не нова, вона входила до його першого знакового альбому Starboy. Однак тоді пройшла непоміченою на тлі таких хітів, як Starboy (у колаборації з Daft Punk). Кліп на трек Starboy набрав майже 2 млрд переглядів.

У такий спосіб The Weeknd вирішив відзначити п’ятирічний ювілей свого музичного прориву. Крім того, співак випустив капсульну колекцію одягу та аксесуарів, присвячену Starboy.

Капсула з п’яти речей створена у партнерстві з лос-анджелеським брендом Seventh Heaven. Серед них — худі та футболки у чорному кольорі з принтом хреста, дві куртки зі шкіри та деніму з об’ємною нашивкою. Завершити образ можна поясною сумкою також у формі хреста.

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