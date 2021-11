Спустя пять лет: The Weeknd показал клип на трек Die For You

Канадский певец The Weeknd , который упрямо бойкотирует премию Грэмми, презентовал клип на песню Die For You.

В ролике юный мальчик, похожий на The Weeknd, прячется в сарае возле дома. Его находит одна из обитателей этого дома — юная девочка.

Когда ребята встретились, то стало известно, что мальчик — телекинетик, скрывающийся от правительственных чиновников. Позже они обнаруживают его местонахождение, что приводит к драматическому противостоянию.

К слову, песня Die For You — не новая, она входила в его первый знаковый альбом Starboy. Однако тогда прошла незамеченной на фоне таких хитов, как Starboy (в коллаборациия с Daft Punk). Клип на трек Starboy набрал уже почти 2 млрд просмотров.

Таким образом The Weeknd решил отметить пятилетний юбилей своего музыкального прорыва. Кроме того, певец выпустил капсульную коллекцию одежды и аксессуаров, посвященную Starboy.

Капсула из пяти вещей создана в партнерстве с лос-анджелесским брендом Seventh Heaven. Среди них — худи и футболки в черном цвете с принтом креста, две куртки из кожи и денима с объемной нашивкой. Завершить образ можно поясной сумкой также в форме креста.