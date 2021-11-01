Американську зірку реаліті Кім Кардаш’ян запідозрили у романі з 27-річним коміком Пітом Девідсоном.

Пара разом відсвяткувала Геловін в парку розваг Knott’s Berry Farm, що в Каліфорнії. З ними були Кортні Кардаш’ян та її наречений Тревіс Баркер.

У мережі з’явилися спільні знімки Кардаш’ян та Девідсона. На фото вони тримаються за руки, катаючись на американських гірках.

Інсайдери прокоментували чутки про новий роман Кардаш’ян. Джерела з близького оточення Кім зазначили, що вони лише друзі.

– Вони крутяться в тих самих колах, тому час від часу можуть з’являтися разом. Вони просто друзі, які тусуються разом, – сказав інсайдер.

За словами інсайдерів, Кардаш’ян досі не пережила розлучення з Каньє Вестом.

– Кім і Каньє – друзі, але не більше. Вона все ще намагається пережити процес розлучення. Їй подобається підтримка Каньє. Коли Кім подала на розлучення, вони були не в кращому становищі. Вона така щаслива, що зараз справи кращі. Все це дуже добре для дітей, – додав інсайдер.

Нагадаємо, що у 2020 році Кім Кардаш’ян і Каньє Вест розірвали свої стосунки через непримиренні розбіжності. Пара перебувала у шлюбі з 2014 року.

За словами Кардаш’ян, з репером вона почувалася самотньою, тому і стала ініціатором розлучення.

Зіркове екс-подружжя виховує чотирьох дітей: Норт, Сейнта, Чикаго та Псалма.