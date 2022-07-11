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Персони

Через 6 років спільного життя: Кірстен Данст та Джессі Племонс таємно одружилися

11 Липня 2022, 10:10
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Кирстен Данст
Джерело: Getty Images

Актори Кірстен Данст та Джессі Племонс одружилися по-справжньому після знімання у кількох фільмах, де вони грали чоловіка та дружину. Пара вже виховує двох синів, але на церемонію вони зважилися зовсім недавно.

Кірстен та Джессі познайомилися на зніманнях телесеріалу Фарго, де вони грали повноцінну сім’ю і нещодавно отримали номінації на Оскар за пару у фільмі Влада пса. Тепер актори одружилися по-справжньому – це сталося на Ямайці на території розкішного курорту GoldenEye в Очо-Ріосі.

Відомо, що зірки познайомилися ще у 2015 році, побралися у 2017 році, і разом уже шість років, за які у них з’явилися двоє синів – старшому 4 роки, а молодшому лише 1. Саме вагітність другою дитиною і відклала терміни проведення церемонії – про це раніше розповіла сама Кірстен.

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В одному з інтерв’ю вона сказала, що за першої зустрічі з 34-річним Племонсом знала, що він назавжди залишиться її житті.

Не у всіх акторів все добре складається в житті на початку кар’єри – нещодавно Кемерон Діас зізналася, що перевозила наркотики ще до всесвітньої популярності. Вона зізналася, що не знала про вміст валізи, з якою вона перетинала кордон.

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Джерело
Sky News
Теги
актори Весілля
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