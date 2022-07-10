Американська акторка Кемерон Діас зізналася, у 90-х вона займалася перевезенням наркотиків. Це сталося за кілька тижнів до всесвітньої популярності завдяки ролі у фільмі Маска з Джимом Керрі.

49-річна акторка розповіла про цю історію на тлі повернення на великі екрани у фільмі Back In Action після 8 років перерви.

В одному з останніх інтерв’ю Кемерон розповіла про свій початок кар’єри – тоді вона була бідною моделлю у Парижі та перевізником наркотиків у Марокко. За словами зірки, вона зібрала достатньо грошей, щоб переїхати до Парижа та працювати моделлю, але з нею ніхто не хотів співпрацювати.

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– Я була там цілий рік і не працювала жодного дня. Я не могла знайти роботу, щоб урятувати своє життя. Потім я влаштувався на одну роботу, але насправді я думаю, що була мулом, який возив наркотики в Марокко, – зізналася актриса.

Діас додала, що не знала про небезпечний вантаж, який перевозила – про це їй стало відомо лише в аеропорту, через що почала панікувати.

– Це був початок дев’яностих, і мені дали замкнену валізу, в якій були мої костюми. Я — світловолоса блакитноока дівчина з Марокко. Я у рваних джинсах і черевиках на платформі, з розпущеним волоссям — це справді небезпечно. Я їм говорю: Не знаю, це не моє, я поняття не маю, чиє. Це була єдина робота, яку я отримала у Парижі, – додала Кемерон.

Тоді вона могла провести за ґратами 10 років. Після цього вона встигла досягти великого успіху в Лос-Анджелесі, де її взяли на роль у фільмі Маска з Джимом Керрі.

Незважаючи на успішну кар’єру в кіно, у 2014 році Кемерон вирішила зайнятися сімейним життям зі своїм чоловіком та донькою.

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