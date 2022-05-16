Американська телезірка Кортні Кардаш’ян та її наречений-барабанник Тревіс Баркер офіційно одружилися.

Це сталося у Санта-Барбарі в штаті Каліфорнія. Пару помітили у традиційному весільному одязі у будівлі суду в центрі міста Анакапа, де також були присутні родичі.

Після церемонії пара оперативно поїхала на чорному класичному авто з відкидним верхом, а замість номерних знаків висіли таблички Молодята.

Travis Barker and Kourtney Kardashian – wedding photo shoot in Santa Barbara #celebspotted pic.twitter.com/XzrkkhN4E8 — Natalie stands with Ukraine ???? (@nataliechapino) May 15, 2022

Раніше в мережі активно обговорювали новину про те, що Кортні та Тревіс одружилися 4 квітня у Лас-Вегасі після премії Ґреммі, яка відбулася 3 квітня. Закохані влаштували церемонію посеред ночі у весільній каплиці – тоді чоловіком та дружиною їх оголосив двійник американського співака Елвіса Преслі.

Пізніше Кардаш’ян зізналася, що квітнева церемонія не мала жодної сили — пара не мала на це ліцензії.

Нагадаємо, що Кортні та Тревіс оголосили про заручини ще у жовтні 2021 року. Пара була знайома давно, але про почуття стало відомо лише наприкінці 2020 року.

Ще одна знаменитість із сімейства Кардаш’ян зараз також отримує задоволення від стосунків. Кім зізналася, що знайшла умиротворення з новим коханим Пітом Девідсоном.