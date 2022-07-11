Актеры Кирстен Данст и Джесси Племонс поженились по-настоящему после съемок в нескольких фильмах, где они играли мужа и жену. Пара уже воспитывает двух сыновей, но на церемонию они решились совсем недавно.

Кирстен и Джесси познакомились на съемках телесериала Фарго, где они играли полноценную семью и недавно получили номинации на Оскар за пару в фильме Власть пса. Теперь актеры женились по-настоящему — это произошло на Ямайке на территории роскошного курорта GoldenEye в Очо-Риосе.

Известно, что звезды познакомились еще в 2015 году, обручились в 2017 году, и вместе уже шесть лет, за которые у них появились двое сыновей — старшему 4 года, а младшему всего 1. Именно беременность вторым ребенком и отложила сроки проведения церемонии — об этом ранее рассказала сама Кирстен.

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В одном из интервью она сказала, что при первой встрече с 34-летним Племонсом знала, что он навсегда останется ее жизни.

Не у всех актеров все хорошо складывается в жизни в самом начале карьеры — недавно Кэмерон Диас призналась, что перевозила наркотики еще до всемирной известности. Она призналась, что не знала о содержимом чемодана, с которым она пересекала границу.