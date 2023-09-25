Страйк сценаристов в Голливуде официально подошел к концу — кинокомпании и работники индустрии смогли договориться об условиях, которые удовлетворят обе стороны. Об этом заявила Гильдия сценаристов Америки.

— Соглашение является уникальным в плане достижений и защиты для авторов во всех сферах, — заявили в гильдии.

Правда, о конкретных условиях так и не было сказано. Всего страйк длился пять месяцев и начался в мае 2023 года.

Забастовку сценаристов пытались закончить и ранее, но в начале сентября не получалось прийти к общим условиям. Теперь известно, что в финальных переговорах брали участие директоры компаний Netflix, Disney, Universal і Warner Bros Discovery, которые являются одними из лидеров в киноиндустрии во всем мире.

Сейчас смотрят

Напомним, что страйк сценаристов начался на фоне плохих условий труда для сотрудников индустрии. Создатели историй для фильмов и сериалов получают небольшую плату из-за съемок все более коротких сериалов и меньших остаточных выплат. Претензия касалась самых больших кинокомпаний, включая Netflix, Disney и многих других.

Примечательно, что на страйке появился даже Кристофер Нолан. Звезда кино поддержал своих коллег и вішел с плакатом.