Американський співак Джастін Тімберлейк хоче особисто зустрітися зі своєю колишньою, співачкою Брітні Спірc.

Артист має намір підтримати Брітні, а також попросити у неї пробачення за розставання, яке трапилося майже 20 років тому. Тімберлейк шкодує, що після розриву стосунків “поливав брудом” співачку.

– Джастін радий, що Брітні зараз живе так, як вона й хотіла. Він би хотів поговорити з нею особисто, якщо вона буде не проти, – розповів інсайдер виданню HollywoodLife.

Джастін Тімберлейк і Брітні Спірс почали зустрічатися у 1997 році. Після п’яти років стосунків вони розійшлися зі скандалом.

Тоді Тімберлейк випустив кліп на пісню Cry Me a River, в якому знялася дівчина дуже схожа на Брітні. Джастін намагався помститися співачці, тому розповідав журналістам деталі їхнього роману, а також публічно ділився подробицями інтимного життя.

Деякі шанувальники співачки досі вважають, що Джастін був одним із тих, хто довів Брітні до нервового зриву, який вплинув на рішення про її опіку. Проте Тімберлейк вже неодноразово підтримував Спірс. У соціальних мережах він заявляв, що вважає неправильним утримувати людину проти її волі.

Нагадаємо, що 12 листопада 2021 року суд остаточно звільнив Брітні Спірс від опіки батька. Співачка перебувала під його контролем 13 років.

Зірка стверджувала, що Джеймс Спірс забороняв їй вагітніти, обмежував її коло спілкування, змушував працювати та приймати ліки, які є шкідливими для здоров’я.

Відтепер Брітні має право самостійно розпоряджатися особистим життям, фінансами та майном.