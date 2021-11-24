Американский певец Джастин Тимберлейк хочет лично встретиться со своей бывшей, певицей Бритни Спирс.

Артист намерен поддержать Бритни, а также попросить у нее прощение за расставание, которое произошло почти 20 лет назад. Тимберлейк сожалеет, что после разрыва отношений “поливал грязью” певицу.

– Джастин рад, что Бритни сейчас живет так, как она и хотела. Он хотел бы поговорить с ней лично, если она будет не против, — рассказал инсайдер изданию HollywoodLife.

Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс начали встречаться в 1997 году. После пяти лет отношений они разошлись со скандалом.

Тогда Тимберлейк выпустил клип на песню Cry Me a River, в которой снялась девушка очень похожа на Бритни. Джастин пытался отомстить певице, потому рассказывал журналистам детали их романа, а также публично делился подробностями интимной жизни.

Некоторые поклонники певицы до сих пор считают, что Джастин был одним из тех, кто довел Бритни до нервного срыва, который повлиял на решение о ее опеке. Однако Тимберлейк уже не раз поддерживал Спирс. В социальных сетях он заявлял, что считает неправильным удерживать человека против его воли.

Напомним, что 12 ноября 2021 года суд окончательно освободил Бритни Спирс от опеки отца. Певица находилась под его контролем 13 лет.

Звезда утверждала, что Джеймс Спирс запрещал ей беременеть, ограничивал ее круг общения, заставлял работать и принимать лекарства, которые являются вредными для здоровья.

Теперь Бритни имеет право самостоятельно распоряжаться личной жизнью, финансами и имуществом.