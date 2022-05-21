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Ребенок мучается: Репьяхова рассказала о проблемах со здоровьем у сына

21 мая 2022, 15:59
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Катерина Репяхова
Источник: Екатерина Репяхова

Жена украинского певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова, рассказала о проблемах со здоровьем у сына.

По словам женщины, малыша беспокоит колено, из-за этого у него поднялась температура и исчез аппетит. Екатерина обратилась в центр предоставления медицинской помощи в Израиле, где для украинских беженцев все бесплатно.

Там Михаилу сделали рентген, а также взяли кровь. Репяхова очень боялась диагноза остеомиелит, поскольку в ее семье были случаи этого заболевания.

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– Казалось, что здесь такого, болит колено у ребенка. Если бы не один диагноз, который знаком нашей семье, когда набухает ножка. Эта болезнь передается через кровь, бактерия, разъедающая кость. У Миши как раз есть царапина. Вся жизнь пролетела перед глазами, – написала жена Павлика.

Катерина Репяхова

К счастью, диагноз не подтвердился и признаков инфекции в крови и колене малыша не было обнаружено.

– Я очень испугалась. Еще и улетаем. Я, конечно, рада, что ничего страшного не нашли. Но проблема остается. Коленка болит, ребенок мучается. Пока Миши не станет лучше, мое сердце не успокоится, – рассказала Екатерина.

Катерина Репяхова

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