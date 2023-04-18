Блогер и жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась грустной новостью о маленьком сыне. Так, у общего ребенка Кати и Виктора есть задержки речи.

Известно, что сыну Михаилу этим летом будет уже два года, но он еще не говорит. Чтобы узнать причину, Репяхова обратилась к экспертам в области медицины.

С самого утра она отправилась с ребенком к неврологу, который был в другом конце города. Блогер более часа общалась с врачом, и тот подсказал, что делать дальше.

— Нас ждет путь коррекции задержки речи. Консультация лора, дефектолога-логопеда, психолога, электроэнцефалограмма и другие анализы, — заявила Катя.

Жена Павлика добавила, что невролог не определил расстройство аутитистического спектра, который мог быть причиной задержки в речи.

Ранее Репяхова уже говорила о проблемах со здоровьем сына. В мае прошлого года маленького Михаила беспокоило колено, из-за этого у него поднялась температура и исчез аппетит. К счастью, страшного диагноза, с которым знакома ее семья, нет — речь идет об остеомиелите.