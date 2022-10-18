Король Чарльз ІІІ зустрівся з українськими біженцями в Шотландії. Це сталося під час візиту монарха до Абердіна, де оселилися біженці з Афганістану, Сирії та України.

Чарльза III у традиційному кілті зустріла міська рада, яка допомагає біженцям у їхніх справах. Серед них була й українка Інна Скворцова, яка опинилася у Шотландії у квітні. Наразі вона має повноцінну роботу, допомагаючи міській раді в реалізації проєктів.

– Я дуже пишаюся тим, що перебуваю тут. Це велика честь – бути запрошеною. Шість місяців тому я не очікувала, що тут зустрічатимуся з королем, але тепер пишаюся тим, що представляю свою країну. Я дуже вдячна, що Велика Британія допомогла мені, і сподіваюся на продовження допомоги Україні в боротьбі з Росією, – заявила Інна.

Скворцова назвала Абердін своїм другим домом, але сподівається повернутися до своєї рідної країни.

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На знімках з поїздки можна помітити дітей і дорослих в українських вишиванках, що сподобалося королю, адже він сам шанує традиції і носить традиційний національний одяг Шотландії – кілт.

Відомо, що Чарльз III шанує традиції та любить згадувати найкращі моменти життя – зовсім недавно в його кабінеті помітили фото з весілля принца Гаррі та Меган Маркл. Король з теплотою згадує цей день, а фотографія йому його нагадує.