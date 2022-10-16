Королівські помічники сподіваються непомітно прибрати слово консорт із титулу королеви-консорту Камілли. Зробити вони це хочуть до коронації короля Чарльза ІІІ у травні 2023 року.

Остаточне рішення залежатиме від того, як громадськість прийме Каміллу. Якщо публіка добре віднесеться до дружини короля, тоді вона стане просто королевою.

Зазначимо, що у лютому 2022 року, під час платинового ювілею королева Єлизавета II заявила, що Камілла отримає титул королеви-консорту, коли Чарльз вступить на престол.

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Близьке джерело до Букінгемського палацу повідомило, що вони мають надію на природний перехід. Тобто коли люди та ЗМІ почнуть використовувати скорочений варіант – королева Камілла.

Нагадаємо, спочатку передбачалося, що коронація Чарльза ІІІ відбудеться в червні 2023 року, проте це не так. Захід призначено на 6 травня 2023 року.