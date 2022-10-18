Король Чарльз III встретился с украинскими беженцами в Шотландии. Это случилось во время визита монарха в Абердин, где поселились беженцы из Афганистана, Сирии и Украины.

Чарльза III в традиционном килте встретил городской совет, помогающий беженцам в их делах. Среди них была и украинка Инна Скворцова, которая оказалась в Шотландии в апреле. Теперь она имеет полноценную работу, помогая городскому совету в реализации проектов.

— Я очень горжусь тем, что нахожусь здесь. Это большая честь — быть приглашенной. Шесть месяцев назад я не ожидала, что буду здесь встречаться с королем, но теперь горжусь тем, что представляю свою страну. Я очень благодарна, что Великобритания помогла мне, и надеюсь на продолжении в помощи Украине в борьбе с Россией, — заявила Инна.

Скворцова назвала Абердин своим вторым домом, но надеется вернуться в свою родную страну.

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На снимках с поездки можно заметить детей и взрослых в украинских вышиванках, что явно понравилось королю, поскольку сам он чтит традиции и носит традиционную национальную одежду Шотландии — килт.

Известно, что Чарльз III чтит традиции и любит вспоминать лучшие моменты жизни — совсем недавно в его кабинете заметили фото со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Король с теплотой вспоминает этот день, а фотография ему его напоминает.