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Чарльз III не зміг зустрітися з принцом Гаррі у Великій Британії: у чому причина

5 Квітня 2023, 09:20
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Принц Гаррі
Джерело: Depositphotos

Король Чарльз III не зміг зустрітися з принцом Гаррі через величезну кількість справ. Молодший син короля вирушив до Великої Британії, але так і не зміг побачитися зі своїм батьком.

– Судячи з усього, Гаррі намагався побачитися з королем, але Чарльз III сказав, що був надто зайнятий, – заявив королівський експерт Олександр Ларман.

Так, 38-річний герцог Сассекський повернувся на батьківщину 27 березня через судові позови, в яких його звинувачують у зломі смартфонів британських ЗМІ.

Примітно, що Гаррі зупинився в королівському котеджі Фрогмор – навіть попри те, що Чарльз вигнав сина та його дружину з резиденції у Великій Британії.

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Цілком можливо, що у короля дійсно був щільний графік – через 2 дні після візиту Гаррі, Чарльз III і його дружина Камілла вирушили до Німеччини. Цей візит був їхнім першим як британських монархів.

Гаррі втратив можливість примиритися зі своїм батьком, але це може статися вже на коронації Чарльза III – 6 травня.

Нагадаємо, що на початку березня Гаррі та Меган Маркл отримали запрошення на коронацію. Щоправда, досі невідомо, чи скористаються вони такою можливістю.

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Джерело
PageSix
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