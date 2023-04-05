Король Чарльз III не смог встретиться с принцем Гарри из-за огромного количества дел. Младший сын короля отправился в Великобританию, но так и не смог увидеться со своим отцом.

— Судя по всему, Гарри пытался увидеться с королем, но Чарльз III сказал, что был слишком занят, — заявил королевский эксперт Александр Ларман.

Так, 38-летний герцог Сассекский вернулся на родину 27 марта из-за судебных исков, в которых его обвиняют во взломе смартфонов британских СМИ.

Примечательно, что Гарри остановился в королевском коттедже Фрогмор — даже несмотря на то, что Чарльз выгнал сына и его жену из резиденции в Великобритании.

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Вполне возможно, что у короля действительно был плотный график — спустя 2 дня после визита Гарри, Чарльз III и его супруга Камилла отправились в Германию. Этот визит был первым в качестве британских монархов.

Для Гарри это упущенная возможность примириться со своим отцом, но это может произойти уже на коронации Чарльза III 6 мая.

Напомним, что в начале марта Гарри и Меган Маркл получили приглашение на коронацию. Правда, до сих пор неизвестно, воспользуются ли они такой возможностью.