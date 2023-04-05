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Чарльз III не смог встретиться с принцем Гарри в Великобритании: в чем причина

5 апреля 2023, 09:20
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Принц Гаррі
Источник: Depositphotos

Король Чарльз III не смог встретиться с принцем Гарри из-за огромного количества дел.  Младший сын короля отправился в Великобританию, но так и не смог увидеться со своим отцом.

— Судя по всему, Гарри пытался увидеться с королем, но Чарльз III сказал, что был слишком занят, — заявил королевский эксперт Александр Ларман.

Так, 38-летний герцог Сассекский вернулся на родину 27 марта из-за  судебных исков, в которых его обвиняют во взломе смартфонов британских СМИ.

Примечательно, что Гарри остановился в королевском коттедже Фрогмор — даже несмотря на то, что Чарльз выгнал сына и его жену из резиденции в Великобритании.

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Вполне возможно, что у короля действительно был плотный график — спустя 2 дня после визита Гарри, Чарльз III и его супруга Камилла отправились в Германию. Этот визит был первым в качестве британских монархов.

Для Гарри это упущенная возможность примириться со своим отцом, но это может произойти уже на коронации Чарльза III 6 мая. 

Напомним, что в начале марта Гарри и Меган Маркл получили приглашение на коронацию. Правда, до сих пор неизвестно, воспользуются ли они такой возможностью.

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Источник
PageSix
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