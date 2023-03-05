Принца Гарри и Меган Маркл все же пригласили на коронацию Чарльза III, однако пока что неизвестно, захотят ли они присутствовать на ней.

Так, Гарри получил электронное приглашение от своего отца об этом событии, которое состоится 6 мая. К слову, именно в этот день старшему сыну герцогов Сассекских Арчи исполняется четыре года.

— Я могу подтвердить, что герцог недавно получил электронное письмо от офиса его величества относительно коронации. Немедленное решение о том, будут ли присутствовать герцог и герцогиня, в настоящее время нами не разглашается, — сказал представитель пары.

Стоит отметить, о приглашении герцогов Сассекских на коронацию Чарльза III стало известно после того, как монарх попросил принца Гарри и Меган освободить их резиденцию в Великобритании. Речь идет о коттедже Фрогмор-хаус рядом с Виндзорским замком.

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Такое решение принял король Чарльз III спустя некоторое время после выхода скандальной книги принца Гарри.