Громадянство США принца Гаррі під загрозою – все через зізнання у вживанні наркотиків.

– Визнання у вживанні наркотиків зазвичай є підставою для неприйнятності. Принцу Гаррі мали б відмовити у візі або анулювати її, тому що він вживав кокаїн, гриби та інші заборонені речовини, – заявила колишній федеральний прокурор Німа Рахмані.

Колишній чиновник заявив, що немає винятків для королівської сім’ї.

Скандал розгорівся після мемуарів принца Гаррі, в яких він зізнався, що протягом усього життя вживав кокаїн і курив травичку.

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Через деякий час 38-річний герцог заявив, що це було в підлітковому віці, хоча з психоделіками експериментував уже дорослим.

– Це було очищення вітрового скла, видалення життєвих фільтрів – цих шарів фільтрів. Для мене це все видалило та принесло мені відчуття розслаблення, полегшення, комфорту й легкості, – раніше заявляв Гаррі про досвід вживання психоделіків.

Адвокати не згодні з думкою колишнього федерального прокурора – громадянство США Гаррі в безпеці. Усе через відсутність будь-яких кримінальних звинувачень у принца. Так, щоб правоохоронні органи зацікавилися громадянством Гаррі, потрібно вчинити кримінальний злочин.

Раніше принц Гаррі зізнався про психологічні травми після смерті матері. Він заявив, що в королівській родині “завжди почувався трохи не таким”.