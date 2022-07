Американська співачка Cardi B напала на свого фаната на концерті у Лондоні. Зірка вдарила слухача мікрофоном на фестивалі Wireless Festival.

Відео з виступу оперативно з’явилося у Twitter. На ролику можна побачити, як зірка підходить до фанатів у присутності охоронців на відстань витягнутої руки. Раптово репершу хапає за руку один із фанатів, через що та б’є його мікрофоном.

While the rooms, neighborhoods, and playgrounds pretend a whole fight happened pic.twitter.com/BdttatYJfH

Після цього втручається один з охоронців співачки, видираючи її з рук слухача.

Музикантка заперечує свою причетність до сварки та заявила, що вона просто впала в натовп. Зірка додала, що нахилилася перед натовпом, перш ніж змахнути мікрофоном у повітрі – це виглядало як удар.

It wasn’t NO FIGHT ! @itsKenBarbie got the whole thing on their page ❤️???? https://t.co/2PclxZWaIT

— Cardi B (@iamcardib) July 9, 2022