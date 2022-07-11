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Cardi B напала на фаната з мікрофоном: змогла відтягнути лише охорона

11 Липня 2022, 16:55
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Cardi B
Джерело: Getty Images

Американська співачка Cardi B напала на свого фаната на концерті у Лондоні. Зірка вдарила слухача мікрофоном на фестивалі Wireless Festival.

Відео з виступу оперативно з’явилося у Twitter. На ролику можна побачити, як зірка підходить до фанатів у присутності охоронців на відстань витягнутої руки. Раптово репершу хапає за руку один із фанатів, через що та б’є його мікрофоном.

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Після цього втручається один з охоронців співачки, видираючи її з рук слухача.

Музикантка заперечує свою причетність до сварки та заявила, що вона просто впала в натовп. Зірка додала, що нахилилася перед натовпом, перш ніж змахнути мікрофоном у повітрі – це виглядало як удар.

Втім, на відео можна помітити реакцію артистки на фізичний контакт із фанатами – різким рухом руки вона взяла мікрофон іншою рукою.

Це вже не перший скандал довкола співачки, яка не проти з’ясовувати стосунки з іншими на публіці. Наприкінці січня 2022 року закінчилися судові розгляди Cardi B та блогерки Таші К – зірка блогів назвала співачку повією, що завдало шкоди репутації артистці. Суд став на бік реперки та змусив Ташу К виплатити компенсацію у розмірі $1 млн.

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