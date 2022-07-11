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Cardi B напала на фаната с микрофоном: смогла оттащить только охрана

11 июля 2022, 16:55
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Cardi B
Источник: Getty Images

Американская певица Cardi B напала на своего фаната на концерте в Лондоне. Звезда ударила слушателя микрофоном на фестивале Wireless Festival.

Видео с выступления оперативно появилось в Twitter. На ролике можно заметить, как звезда подходит к фанатам в присутствии охранников на расстояние вытянутой руки. Внезапно рэпершу хватает за руку один из фанатов, из-за чего та бьет его микрофоном.

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После этого вмешивается один из охранников певицы, выдирая ее из рук слушателя.

Музыкантка отрицает свою причастность к ссоре, и заявила, что она просто упала в толпу. Звезда добавила, что наклонилась перед толпой, прежде чем взмахнуть микрофоном в воздухе — это выглядело как удар.

Впрочем, на видео можно заметить реакцию артистки на физический контакт с фанатами — резким движением руки она взяла микрофон другой рукой.

Это уже не первый скандал вокруг певицы, которая не против выяснять отношения с другими на публике. В конце января 2022 года закончились судебные разбирательства Cardi B и блогерши Таши К — звезда блогов назвала певицу проституткой, что нанесло вред репутации артистке. Суд стал на сторону реперши, и заставил Ташу К выплатить компенсацию в размере $1 млн.

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