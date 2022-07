Американская певица Cardi B напала на своего фаната на концерте в Лондоне. Звезда ударила слушателя микрофоном на фестивале Wireless Festival.

Видео с выступления оперативно появилось в Twitter. На ролике можно заметить, как звезда подходит к фанатам в присутствии охранников на расстояние вытянутой руки. Внезапно рэпершу хватает за руку один из фанатов, из-за чего та бьет его микрофоном.

While the rooms, neighborhoods, and playgrounds pretend a whole fight happened pic.twitter.com/BdttatYJfH

После этого вмешивается один из охранников певицы, выдирая ее из рук слушателя.

Музыкантка отрицает свою причастность к ссоре, и заявила, что она просто упала в толпу. Звезда добавила, что наклонилась перед толпой, прежде чем взмахнуть микрофоном в воздухе — это выглядело как удар.

It wasn’t NO FIGHT ! @itsKenBarbie got the whole thing on their page ❤️???? https://t.co/2PclxZWaIT

— Cardi B (@iamcardib) July 9, 2022