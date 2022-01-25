Американська співачка Cardi B відсудила $1 млн у YouTube-блогерки Леташі Кебе, яка обмовила музикантку. Так, Таша К провела “зловмисну ​​кампанію”, яка завдала шкоди знаменитості.

– Кебе вела кампанію з завдання збитків і знищення репутації Cardi B серед її шанувальників і широкої публіки, – заявили адвокати співачки.

Публічні негативні заяви розпочалися ще у 2018 році, коли Леташа випустила десятки відеороликів, які містять шокуючі заяви про музикантку. У них співачку звинувачували у проституції, зраді чоловіку, а також любові до наркотиків.

Коментарі під відео на каналі блогерки викликали у реперки збентеження, приниження, душевні страждання та емоційний стрес.

У 2019 році Cardi B подала до суду, та основні рішення у справі стали відомими тільки зараз.

Судовий розгляд ще не закінчився — цього тижня вирішуватиметься, чи потрібно Леташі виплачувати додаткові штрафи за судові витрати жертви.

Крім наклепів, присяжні також притягнули Кебе до відповідальності за вторгнення у приватне життя за допомогою зображення у хибному світлі та навмисного заподіяння емоційного стресу.

Нагадаємо, що наприкінці 2021 року глянець Playboy призначив Cardi B своїм першим креативним директором. Також знаменитість обійматиме посаду креативного директора та засновника майбутнього сервісу для дорослих – Centerford.