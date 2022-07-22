Муж актрисы Русланы Писанки Игорь Исаков назвал причину ее смерти. Также он сказал, где состоится прощание со звездой.

Игорь признался, долго не мог открыть Facebook из-за количества сочувствий. Боялся, что не хватит слез для того, чтобы все прочесть.

— Знаю, что должен сообщить, поэтому — у Руси был рак, к сожалению, агрессивная форма и немного запущен… Но так, как боролась она, я бы не смог даже наполовину… К сожалению иммунитет не выдержал… Итак, к сожалению, смерть и кремация, — рассказал Исаков.

Первое место прощания — Германия город Кайзерлаутерн. Время и точное место сообщат немного позже. После оформления всех бумаг Игорь привезет прах Писанки домой — в Киев. Место и время похорон он напишет позже.

Сейчас смотрят

— Безгранично благодарен всем. Мое состояние сейчас опишу синонимами: раздавленный, сломленный, уничтоженный… Знаю, что это никогда не понравилось бы моей жене, поэтому стараюсь понемногу начинать отпускать. Попробую понять смысл ее любимого изречения — жизнь прекрасна… Люблю вас. Спасибо за то, что вы разделяете эту боль со мной. Молюсь за вас, за Украину. И точно знаю, что Бог заберет ее к себе, потому что она точно этого стоит, — подытожил Исаков.

Позже он обнародовал еще одни пост, в котором сказал, что многие друзья актрисы просят номер его карты, однако деньги для похорон жены — у него есть. Игорь решил направить переведенные средства на помощь ребенку, который болеет тем же, чем болела Руслана.

— Я открыл новую карту и уже забросил на нее первые 10 тыс. грн… Давайте сделаем добро для Руси. Все деньги я передам какому-то совсем незнакомому ребенку — девочке или мальчику — болеющему чем-то подобным тому, что было у Руси… Если мы спасем хоть одну жизнь, то все это имеет смысл… Не знаю, хорошо ли написал, но чувствую что-то очень хорошее… Жизнь для ребенка, второй шанс, не зря. Уверен, Русечке это понравится, — отметил Игорь.

Утром 19 июля украинский шоу-бизнес всколыхнула печальная новость — актриса и ведущая Руслана Писанка умерла в Германии, где боролась с тяжелой болезнью.