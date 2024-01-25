Українська блогерка Аліна Шаманська розповіла про свої плани переїзду і розкрила його вартість у США. Зірка шукає собі більш цікаве житло, і поділилася з фанатамм, що їй важливо в будинку.

Як Аліна Шаманська обирає собі житло в США

Так, поки блогерка тільки на стадії пошуку житла, і вже оглядає варіанти, чим і поділилася з шанувальниками.

Наприклад, одне з помешкань дуже близько розташоване до школи її сина, і поруч стадіон, де син Артур може грати у футбол.

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– Пральних машин у квартирах немає, але я вже так звикла, що для мене це взагалі не проблема. На території 3 басейни і 3 джакузі та маленький дитячий майданчик, – заявила Аліна.

Однак Шаманська зізналася, що їй не подобається в самому процесі переїзду.

– Я не люблю ці збирання речей, ліжок, меблів. Минулий переїзд обійшовся у $2 700, – зазначила блогерка.

Українка також сказала, що для неї важлива зона відпочинку, адже у ній вона працює.

– Загалом, завтра піду в лізинг офіс дізнаватися деталі. Тому що тут не так усе просто. Навіть якщо в тебе є гроші, потрібна купа документів, звітів про доходи і можливо навіть внесок за 2,5 місяці наперед, тобто $7,5 тис. + $2 тис. переїзд. Для мене це на зараз не посильно, – підсумувала Аліна.

Блогерка любить ділитися не тільки своїми планами, а й подробицями з минулого – наприклад, днями Шаманська відповіла, чи розлучилася вона з Ханумаком, і чи платить він аліменти на сина.

Фото: Аліна Шаманська