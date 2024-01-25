Уже несколько дней в сети скандал — блогер-миллионник Таня Пренткович вместе с супругом, блогером Андреем Гонковским засветились на отдыхе на Мальдивах. В СМИ начали разрастаться слухи, что вместе с ними могли отдыхать и другие инфлюэнсеры, а именно — музыкальный продюсер Петр Заставный с супругой Алиной Френдий.

Петр Заставный заявил, что его не было на Мальдивах

В Instagram-stories Петр решил развеять слухи, отметив, что информация по поводу его отдыха на Мальдивах — ложь.

— Сейчас обо мне распространяется неправдивая информация на просторах интернета. Мой единственный комментарий на эту тему — я не пересекал границу, находился и нахожусь в Украине. Все остальное — клевета, — подчеркнул Заставный.

Напомним, несколько дней ранее появилась информация, что муж Тани Пренткович, блогер Андрей Гонковский засветился на отдыхе на Мальдивах. Украинцев возмутило то, что мужчина выехал в качестве волонтера в Польшу, а по итогу оказался в теплых краях. Подтверждающие это кадры быстро разлетелись по интернету.

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Позже Гонковский оправдался за отдых на Мальдивах. По его словам, волонтерством он не прикрывался, у него просто появились свободные дни из-за того, что запланированный ивент перенесли, а потому он решил несколько дней с женой и детьми провести на островах.

Фото: Петр Заставный