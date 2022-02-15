Главный герой романтического реалити Холостяк 12 Алекс Топольский рассказал о своей первой любви.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV бизнесмен признался, что первые серьезные отношения случились в 15 лет. Пара познакомилась в Одессе при непредсказуемых обстоятельствах.

— Насколько непредсказуемой была наша встреча, настолько же непредсказуемо стремительно развивались и наши отношения. Я души в ней не чаял: каждая встреча была очень нежной и романтичной. При виде нее я чувствовал легкое приятное волнение. Создавалось впечатление, что никого вокруг нет, только мы вдвоем против всего мира, — рассказал Алекс.

Топольский добавил, что воспоминания об этом периоде вызывают у него только приятные эмоции и улыбку.

– Я всматривался в каждое ее движение. Ловил каждую улыбку. Мне хотелось делать ее счастливой. Нам было очень хорошо вместе. Мы были на одной волне. Так что первая любовь вызывает у меня лишь приятные воспоминания (улыбается, – Ред.) — сказал Топольский.

Напомним, что первый выпуск романтического реалити Холостяк 12 с Алексом Топольским зрители смогут увидеть уже 4 марта в 19.00. В этом году на проекте будут действовать новые правила.

Если раньше девушкам, которые остаются, Холостяк вручал красную розу, то сейчас роз будет четыре. Это будут белые, розовые, желтые и красные цветы. Визитку первой участницы реалити Холостячка 12 – смотрите на Фактах ICTV.