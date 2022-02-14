В День святого Валентина всі закохані перебувають у центрі уваги, говорять про свої почуття та романтику. Проте в цю дату можна й трішки піддатися ностальгії, згадавши своє перше кохання та стосунки.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV українська співачка та головна героїня романтичного реаліті Холостячка 2 Злата Огнєвіч про свої перші серйозні стосунки розповіла із трепетом і вдячністю.

– Справжнє перше кохання та стосунки трапилися, коли я була студенткою столичного інституту музики імені Глієра. Він навчався у відділенні духових інструментів, а я за спеціалізацією “джазовий вокал”. У нас були тривалі стосунки, – сказала Злата.

Зірка додала, що вони навіть познайомилися з батьками одне одного. Проте згодом закохані розійшлися, оскільки їхні погляди та прагнення виявилися дуже різними.

А ось співачка Оля Цибульська згадала своє перше дитяче кохання, яке трапилося ще у дитячому садочку. Її кавалера звали Султан.

– Ми з ним ходили до одного дитячого садочка, де було багато дітей різної національності, тому ім’я першого кохання я запам’ятала надовго (сміється, – Ред.). В Султана щодня були соплі. А в мене – носові хустинки, випрасувані мамою. Щодня цими хустинами я витирала Султану носа, аби мій коханий виглядав максимально круто. Це був перший і єдиний кавалер, якому я витирала соплі. Чоловік не має викликати в тебе інстинкт материнства, – додала Цибульська.