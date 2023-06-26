Співачка Оля Цибульська дістала травму ноги. Артистка розповіла, через що довелося вдатися до меддопомоги.

– Далі розповім, хто цілував мені ноги, що аж з’явився бандаж, – заінтригувала шанувальників Оля.

На фото в Instagram можна побачити, що на лівій нозі Цибульської еластична пов’язка, яка намотана поверх взуття. Артистка розкрила, що причиною травми є невдалий збіг обставин.

– Дякую всім, хто написав слова підтримки. Я просто впала зі сходів на своїх величезних платформах. На щастя, в мене є друзі, що дорогою знайшли мені сексі-лікаря, який зробив мені рентген, – почала історію Оля.

Цибульська додала, що обстеження не показало тріщин і переломів, але розтягнення зв’язок для співачки було болючим.

– Чомусь світ захотів, щоб я сповільнилася і щось помітила. Бережіть себе, особливо дівчата на величезних підборах у +30 на вулиці, – сказала Оля.

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