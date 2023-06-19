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Наклали три шви: фанат травмував Бібі Рексу просто під час концерту

19 Червня 2023, 17:46
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Биби Рекса
Джерело: Depositphotos

В американську співачку Бібі Рексу кинули телефоном під час концерту в Нью-Йорку.

Виконавиця вийшла на сцену, і в неї полетів смартфон. Артистка впала на підлогу і схопилася за обличчя. Медики надали їй допомогу, наклавши три шви.

Шанувальники одразу ж викликали охорону, яка затримала 27-річного Ніколаса Мальванью. Його заарештували і звинуватили в нападі.

– Попереднє розслідування на місці показало, що 27-річний чоловік навмисне кинув мобільний телефон у 33-річну виконавицю на сцені, вдаривши її по обличчю. Чоловіка затримали на місці та доправили до відділку для оформлення арешту. Артистка, якій було надано допомогу, була доставлена швидкою допомогою в районну лікарню в стабільному стані, – повідомили в поліції Нью-Йорка.

Шанувальники не розуміють, навіщо чоловік це зробив, а також висловлюють надію, що з Бібі все буде добре.

  • Абсолютно чудове шоу, зіпсоване фанатом, який кинув телефон у Бібі. Сподіваюся, після цього з нею все гаразд.
  • Бібі дійсно одна з наймиліших і найбезпроблемніших зірок у музичній індустрії, вона цього не заслужила.
  • Це Бібі Рекса, яку вигнали з концертного залу тут, у Нью-Йорку, після того, як хтось кинув довбаний телефон, влучивши їй по обличчю. Ми всі чудово проводили час, і Бібі також, ми всі були в захваті. Але хто б взагалі таке зробив? Ми сподіваємося, що з тобою все гаразд, – пишуть користувачі мережі.
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Джерело
Daily Mail
Теги
Концерт Напад
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