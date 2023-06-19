В американську співачку Бібі Рексу кинули телефоном під час концерту в Нью-Йорку.

Виконавиця вийшла на сцену, і в неї полетів смартфон. Артистка впала на підлогу і схопилася за обличчя. Медики надали їй допомогу, наклавши три шви.

Шанувальники одразу ж викликали охорону, яка затримала 27-річного Ніколаса Мальванью. Його заарештували і звинуватили в нападі.

Absolutely great show ruined by a fan throwing their phone at @BebeRexha hopefully she is ok after that pic.twitter.com/4eBScgurv5 — Alex Chavez (@captiv_8_) June 19, 2023

– Попереднє розслідування на місці показало, що 27-річний чоловік навмисне кинув мобільний телефон у 33-річну виконавицю на сцені, вдаривши її по обличчю. Чоловіка затримали на місці та доправили до відділку для оформлення арешту. Артистка, якій було надано допомогу, була доставлена швидкою допомогою в районну лікарню в стабільному стані, – повідомили в поліції Нью-Йорка.

This is Bebe Rexha being rushed out of the concert venue here in NYC after someone threw a fucking phone and hit her face as she was leaving the stage. We were all having a hell of a good time and so was Bebe, we were all having a blast, I mean who would even do that??? We hope… pic.twitter.com/QQk2DanPdu — Ross (@RossBernaud) June 19, 2023

Шанувальники не розуміють, навіщо чоловік це зробив, а також висловлюють надію, що з Бібі все буде добре.