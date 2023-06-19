В американську співачку Бібі Рексу кинули телефоном під час концерту в Нью-Йорку.
Виконавиця вийшла на сцену, і в неї полетів смартфон. Артистка впала на підлогу і схопилася за обличчя. Медики надали їй допомогу, наклавши три шви.
Шанувальники одразу ж викликали охорону, яка затримала 27-річного Ніколаса Мальванью. Його заарештували і звинуватили в нападі.
Absolutely great show ruined by a fan throwing their phone at @BebeRexha hopefully she is ok after that pic.twitter.com/4eBScgurv5
— Alex Chavez (@captiv_8_) June 19, 2023
– Попереднє розслідування на місці показало, що 27-річний чоловік навмисне кинув мобільний телефон у 33-річну виконавицю на сцені, вдаривши її по обличчю. Чоловіка затримали на місці та доправили до відділку для оформлення арешту. Артистка, якій було надано допомогу, була доставлена швидкою допомогою в районну лікарню в стабільному стані, – повідомили в поліції Нью-Йорка.
This is Bebe Rexha being rushed out of the concert venue here in NYC after someone threw a fucking phone and hit her face as she was leaving the stage. We were all having a hell of a good time and so was Bebe, we were all having a blast, I mean who would even do that??? We hope… pic.twitter.com/QQk2DanPdu
— Ross (@RossBernaud) June 19, 2023
Шанувальники не розуміють, навіщо чоловік це зробив, а також висловлюють надію, що з Бібі все буде добре.
- Абсолютно чудове шоу, зіпсоване фанатом, який кинув телефон у Бібі. Сподіваюся, після цього з нею все гаразд.
- Бібі дійсно одна з наймиліших і найбезпроблемніших зірок у музичній індустрії, вона цього не заслужила.
- Це Бібі Рекса, яку вигнали з концертного залу тут, у Нью-Йорку, після того, як хтось кинув довбаний телефон, влучивши їй по обличчю. Ми всі чудово проводили час, і Бібі також, ми всі були в захваті. Але хто б взагалі таке зробив? Ми сподіваємося, що з тобою все гаразд, – пишуть користувачі мережі.