Певица Оля Цибульская получила травму ноги. Артистка рассказала, из-за чего пришлось прибегнуть к медицине.

— Дальше расскажу, кто целовал мне ноги, что аж появился бандаж, — заинтриговала поклонников Оля.

На фото в Instagram можно увидеть, что на левой ноге Цибульской эластичная повязка, которая намотана поверх обуви. Артистка раскрыла, что причиной травмы является неудачное стечение обстоятельств.

— Спасибо всем, кто написал слова поддержки. Я просто упала со ступенек на своих огроменных платформах. К счастью, у меня есть друзья, которые по дороге нашли мне секси-врача, который сделал мне рентген, — начала историю Оля.

Цибульская добавила, что обследование не показало трещин и переломов, но растяжение связок для певицы было болезненным.

— Почему-то мир захотел, чтобы я замедлилась и что-то заметила. Берегите себя, особенно девушки на огромных каблуках в +30 на улице, — сказала Оля.

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