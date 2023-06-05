Українська акторка Любава Грешнова пережила дві клінічні смерті. Це сталося в її студентські роки.

– Так збіглися обставини, що я не дуже себе берегла в університеті. Дуже багато працювала, і перший підробіток був як масовка. Реклама знімалася три доби. Ти звідти їдеш, а тобі вранці на пари, а потім листівки роздавати. І на тлі цього я ще худла, адже була схильною до повноти, – розповіла актриса в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Грєшнова заявила, що в один момент вона просто втратила свідомість.

– У мене була алергія, і мені щось не те вкололи в поліклініці, через що був анафілактичний шок. Пам’ятаю, коли я вперше прийшла до тями у лікаря – він був практикантом, і в нього від побаченого аж волосся стало дибки. Я такого ніколи не бачила. А я була білою, адже я мало не померла – і лікар від пережитого був білим, – заявила Любава.

Актриса додала, що в неї в студентські роки були проблеми з меніском, через що кар’єра могла закінчитися. Однак, лікар порадив їй їсти ківі, і проблему вдалося вирішити.

Проблеми зі здоров’ям бувають навіть у зірок – наприклад, MamaRika страждає від стресу і нервових зривів на тлі повномасштабного вторгнення. Для артистки сім’я посідає перше місце, і вона дуже вдячна за підтримку своєму чоловікові.