Украинская актриса Любава Грешнова пережила две клинические смерти. Это произошло в ее студенческие годы.

— Так совпали обстоятельства, что я не очень себя берегла в университете. Очень много работала, и первая подработка была в качестве массовки. Реклама снималась трое суток. Ты оттуда едешь, а утром тебе на пары, а затем листовки раздавать. И на фоне этого я еще худела, ведь была склонной к полноте, — рассказала актриса в интервью Алине Доротюк.

Грешнова заявила, что как-то раз она просто потеряла сознание.

— У меня была аллергия, и мне что-то не то вкололи в поликлинике, из-за чего был анафилактический шок. Помню, когда я первый раз очнулась у врача — он был практикантом, и у него от увиденного аж волосы стали дыбом. Я такого никогда не видела. А я была белой, ведь я чуть не умерла — и врач от пережитого был белым, — заявила Любава.

Актриса добавила, что у нее в студенческие годы были проблемы с мениском, из-за чего карьера могла закончиться. Однако врач посоветовал ей есть киви, и проблему удалось решить.

Проблемы со здоровьем бывают даже у звезд — к примеру MamaRika страдает от стресса и нервных срывов на фоне полномасштабного вторжения. Для артистки семья занимает первое место, и она очень благодарна за поддержку своему мужу.