На телеканалі СТБ завершився десятий випуск романтичного реаліті Холостячка 2 зі Златою Огнєвіч.

За результатами тижня без троянди залишився Андрій Хветкевич.

– Твоя мама попросила не робити тобі боляче… Я розумію, що чим далі, тим почуття глибші, на які я не можу відповісти взаємністю, – сказала Злата.

Першим бутоньєрку отримав Дмитро Шевченко.

Як пройшов 10 випуск Холостячки

У 10-му випуску чоловіки знайомили Злату Огнєвіч зі своїми родинами. Так, перша зустріч Холостячки відбулася з мамою та братом Андрія Хветкевича. Всі разом вони зайнялися скелелазінням. Зустріч залишила добрий відбиток у обох сторін.

Далі Злата познайомилася із родиною Максима Тарапати. Зустріч відбулася вдома в його дядька. Огнєвіч ставили каверзні запитання, проте вона гідно на них відповідала.

Познайомив зі своїми батьками Холостячку й Андрій Задворний, для цього пара вирушила до Світловодська. Злату здивував той факт, що чоловік доволі закритий з батьками, крім того, до цієї зустрічі він бачив їх півтора роки тому.

Останнє знайомство Огнєвіч відбулося з близькими Дмитра Шевченка. Потім в них було романтичне побачення на даху.