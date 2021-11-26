На телеканале СТБ завершился 11 выпуск романтического реалити Холостячка 2 со Златой Огневич.

По результатам недели без розы остался Максим Тарапата.

Первым бутоньерку получил Дмитрий Шевченко. Вместе с ним за сердце Холостячки продолжат бороться Андрей Задворный и Роман Свечкоренко.

Как прошел 11 выпуск Холостячки

В 11 выпуске мужчины знакомились с семьей Златы Огневич — с родителями и сестрой. Так, первая встреча родственников Холостячки состоялась с Максимом Тарапатой. И хотя семья Златы ставила ему каверзные вопросы, он смог ответить на них достойно. Мужчина понравился всей семье, но Холостячка осталась недовольной — ей не понравилось, что Максим во всем с ней соглашается.

Следующим в гости к семье Огневич пришел Дмитрий Шевченко. Он хотел сделать Злате сюрприз, но та не смогла перебороть себя, чтобы прыгнуть с моста. Дима также слегка напугал сестру Холостячки — Юлю. Она считает, что мужчина ей врет, а также может выйти из себя и причинить вред окружающим.

Последним в гости пришел Андрей Задворный. Перед ужином, он решил вывести татуировку, которая напоминала ему о прошлых отношениях. Этот жест приятно удивил Злату. Отец Холостячки Леонид решил проверить Андрея, попросив его почистить рыбу, с чем он не смог справиться.

Детальнее о том, как прошел 11 выпуск Холостячки — читайте на Фактах ICTV.