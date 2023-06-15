Певица Надя Дорофеева впервые прокомментировала слухи о свадьбе с ресторатором Михаилом Кацуриным.

В Instagram исполнительница обнародовала фото со студии, на котором изображена со своим избранником, а также продюсером Иваном Клименко. Дорофеева сообщила, что они работают над ее новой песней, однако очевидно, что сегодня поклонники ждали от нее точно не такую публикацию.

Так, в комментариях написали: Какое написание песен, вообще-то у вас сегодня свадьба.

— Хахаха, ну будем знать, — коротко ответила Надя.

Дело в том, что в сети распространились слухи о свадьбе Дорофеевой и Кацурина, которая якобы должна состояться в ближайшее время. Некоторые предполагали, что даже сегодня — 15 июня.

В комментарии Фактам ICTV менеджмент артистки комментировать вероятную свадьбу Дорофеевой с Кацуриным отказался, но отметил, что не знают, откуда такие слухи берутся.