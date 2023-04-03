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Надя Дорофєєва засвітила каблучку на безіменному пальці

3 Квітня 2023, 15:42
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Надя Дорофеева
Джерело: Надя Дорофєєва

Співачка Надя Дорофєєва заінтригувала шанувальників своїм новим знімком, на якому засвітила каблучку на безіменному пальці.

Так, в Instagram виконавиця оприлюднила серію фото, на одному з яких продемонструвала свій манікюр, проте підписники звернули увагу на зовсім інше – каблучку. Шанувальники стали припускати – невже ресторатор Михайло Кацурін освідчився Дорофєєвій.

  • Я одна обручку бачу?
  • Вітаю з одруженням!
  • Як ненавмисно засвітила обручку, – такі коментарі можна побачити під фото.

Сама Надя на це нічого не відповіла, проте її фан-клуб сказав, що це просто прикраса.

Зараз дивляться

Нагадаємо, Дорофєєва перебуває у стосунках із Кацуріним із 2022 року. Закохані проводять весь вільний час разом і не приховують перед шанувальниками своїх почуттів одне до одного. До цього Надя була одружена з музикантом, Володимиром Дантесом.

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