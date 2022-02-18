Солист группы Kalush Orchestra Олег Псюк заявил, что не против представлять Украину на Евровидении 2022.

В разговоре с Сергеем Притулой на Радио НВ артист отметил, что Суспільний мовник уже связывался с менеджерами коллектива по поводу выступления на международном песенном конкурсе. Однако окончательное решение будет принято сегодня.

— А по поводу того, как с ними сотрудничать дальше… Ну, могу сказать, что мое хорошее выступление не зависит от Суспільного. И я даже рад, что Евровидение в Италии организуют не они, поэтому буду представлять Украину, а не Суспільне. Наши претензии были исключительно к ним, потому что не ясно и не прозрачно все происходило. Судьи путались, и даже один из них начал нас открыто сливать и оскорблять, – сказал Олег Псюк.

Напомним, что в финале нацотбора на Евровидение 2022 победу одержала певица Алина Паш с песней Тіні забутих предків. Однако среди украинцев начало активно расти возмущение из-за того, что в 2015 году артистка посещала временно оккупированный полуостров Крым.

Алину обвиняли в том, что админграницу она пересекла незаконным способом – через Москву. Паша предоставила справку из ГПСУ, что она пересекала админграницу через КПВВ Чаплинка на Херсонщине. Однако пограничники опровергли эту информацию, мол, такой документ никому не выдавался.

Впоследствии, Алина Паш отказалась от участия в Евровидении 2022. 17 февраля оргкомитет отбора заявил, что предложил поехать на Евровидение финалисту, занявшему второе место, то есть группе Kalush Orchestra.