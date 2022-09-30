Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Брюс Вілліс продав права на свій образ компанії Deepfake

30 Вересня 2022, 19:59
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Брюс Вілліс
Джерело: Depositphotos

Американський актор Брюс Вілліс продав права на свій образ компанії Deepfake. Тож тепер можливо створити його цифрового близнюка, що дозволить легенді бойовиків повернутися на екрани.

Сам актор називає технологію прекрасною можливістю повернутися в минуле. За допомогою технології діпфейку актор вже з’являвся в рекламі російського мобільного оператора. Тоді він навіть не відвідував знімальний майданчик. Його обличчя перенесли в цифровому вигляді на іншу людину, що взяла участь в зніманні.

– Мені сподобалася точність, з якою вийшов мій персонаж. Це мініфільм у звичному для мене жанрі комедійного бойовика… З появою сучасних технологій, навіть перебуваючи на іншому континенті, я можу спілкуватися, працювати і брати участь у зніманнях. Це дуже новий і цікавий досвід, і я дякую всій нашій команді, – зазначив Вілліс.

Читайте також:
Елтон ДжонВсе, більше ніяких гастролей! Елтон Джон прощається з фанатами

Варто зазначити, що в березні 2022 року Брюс Вілліс вирішив завершити акторську кар’єру. Причина в тому, що в актора діагностували афазію – хворобу, через яку в людей виникають проблеми з вимовою.

Зараз дивляться

Тоді заяву про це зробила його сім’я, зазначивши, що він потребує підтримки шанувальників.

Джерело
The Telegraph
Теги
Брюс Вілліс сучасні технології
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь