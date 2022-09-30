Американський актор Брюс Вілліс продав права на свій образ компанії Deepfake. Тож тепер можливо створити його цифрового близнюка, що дозволить легенді бойовиків повернутися на екрани.

Сам актор називає технологію прекрасною можливістю повернутися в минуле. За допомогою технології діпфейку актор вже з’являвся в рекламі російського мобільного оператора. Тоді він навіть не відвідував знімальний майданчик. Його обличчя перенесли в цифровому вигляді на іншу людину, що взяла участь в зніманні.

– Мені сподобалася точність, з якою вийшов мій персонаж. Це мініфільм у звичному для мене жанрі комедійного бойовика… З появою сучасних технологій, навіть перебуваючи на іншому континенті, я можу спілкуватися, працювати і брати участь у зніманнях. Це дуже новий і цікавий досвід, і я дякую всій нашій команді, – зазначив Вілліс.

Варто зазначити, що в березні 2022 року Брюс Вілліс вирішив завершити акторську кар’єру. Причина в тому, що в актора діагностували афазію – хворобу, через яку в людей виникають проблеми з вимовою.

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Тоді заяву про це зробила його сім’я, зазначивши, що він потребує підтримки шанувальників.