Американский актер Брюс Уиллис продал права на свой образ компании Deepfake. Таким образом возможно создать его цифрового близнеца, что позволит легенде боевиков вернуться на экраны.

Сам актер называет технологию прекрасной возможностью вернуться в прошлое. С использованием технологии дипфейка актер уже появлялся в рекламе российского мобильного оператора. Тогда он даже не посещал съемочную площадку. Его лицо перенесли в цифровом виде на другого человека, участвовавшего в съемках.

— Мне понравилась точность, с которой получился мой персонаж. Это мини-фильм в привычном для меня жанре комедийного боевика… С появлением современных технологий, даже находясь на другом континенте, я могу общаться, работать и участвовать в съемках. Это очень новый и интересный опыт, и я благодарю всю нашу команду, — отметил Уиллис.

Стоит отметить, что в марте 2022 года Брюс Уиллис решил завершить актерскую карьеру. Причина в том, что у актера диагностировали афазию — болезнь, из-за которой у людей возникают проблемы с речью.

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Тогда заявление об этом сделала его семья, отметив, что он нуждается в поддержке поклонников.