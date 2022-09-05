Британський співак Елтон Джон не планує повертатися в турне та використовує свої останні концерти, щоб попрощатися зі своїми шанувальниками. Однак це не означає, що глядачі більше не побачать його виступів.

75-річний музикант може завжди гастролювати у вигляді голограми. Менеджер Елтона Девід Ферніш каже, що все можливо з цифровими технологіями, які дають змогу легендарному гурту ABBA подорожувати світом у вигляді своїх цифрових аватарів.

– Я відчайдушно хочу побачити шоу Abba Voyage. З технологіями можливо все – ми маємо намір сісти та обговорити це після туру, – зазначив Девід.

Свій тур Goodbye Yellow Brick Road Джон завершує у липні наступного року після 329 концертів, і Ферніш наполягає, що він не повернеться на гастролі у плоті.

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– Все, більше ніяких гастролей, ми справді закінчимо. Він хоче як слід попрощатися зі своїми шанувальниками. Нам обом стає дедалі важче бути далеко від наших дітей. Ми провели так багато часу разом в ізоляції — це було благословенням та подарунком, бо це глибоко зміцнило наш зв’язок із нашими дітьми. Він бажає великої перерви. Це не виключає одноразового виступу чи відвідування іншого місця, – зазначив Девід.

Тур Елтона обіцяє стати останнім у його кар’єрі.

Перед своїм останнім шоу він подякував своїм шанувальникам за їхню підтримку протягом усієї його довгої кар’єри, раніше написавши в Twitter: Дякую, що розділили зі мною цю подорож.