Зміна сезонів завжди пов’язана з оновленням гардероба. Навесні завжди хочеться чогось легкого, стильного, красивого та актуального, а отже – час діставати відповідні речі або вирушати на шопінг.

Кожна модниця хоче йти в ногу з часом. Тренди постійно змінюються, проте залишаються й ті, які можна бачити вже кілька років, мода 2023 – не виняток. Який він – модний гардероб весни 2023, розповіла Фактам ICTV персональна стилістка Юлія Крижалка. Що вдягнути, щоб бути в тренді, розберемося далі.

– Якщо поглянути на останній Fashion Week у Мілані, то в широкому вжитку стиль мілітарі, багато деніму, сміливі поєднання кольрів, мікс фактур, маскулінні блейзери, oversize. Не залишені без уваги силуетні сукні, акцентні прикраси у вигляді великих брошок, приталені брючні костюми, – зазначає Юлія.

Денім. Не обійтися без класних джинсів. Вони можуть бути приталеними, оверсайз, супермаксі – залежить від того, що вам подобається, типу фігури та стилю життя. Також сорочки, спідниці – образи в тоталденім розбавлять ваш гардероб.

Зараз дивляться

Верхній одяг максі. Тренчі, пальта – завершать будь-який образ. Порада – обирайте верхній одяг хоча б на один розмір більший, щоб досягти ефекту легкості та більшої розслабленості.

Силуетна сукня на всі випадки життя. Асиметрична, з делікатними вирізами, міді або максі – відштовхуємося від стилю життя і, власне, від пропорцій вашої фігури.

Брючний костюм під усе. Знову ж таки – жакет подовжений, oversize, приталений. Штани кльош або більш вузькі.

– Обирайте під тип фігури, потреби та універсальність вашого гардеробу. Наприклад, жакет і штани ми поділяємо на окремі образи, відповідно, ці одиниці мають вписуватися в інші речі вашого гардероба, – наголосила Юлія.

Якісна екошкіра. Штани це, спідниця, жакет чи сукня – акцент на якість тканини. Тоді цікаві образи гарантовані.

Мікс фактур. Щоб формувати цікавіші образи, поєднуємо між собою різні типи тканин: шкіра, вовна, кашемір, денім – з таким стилістичним підходом ми завжди будемо в центрі уваги.

Мікс стилів. Спортивний і діловий, романтичний і кежуал. Принцип полягає в поєднанні речей з різних сфер, що дорівнює суперцікавому нетривіальному образу.

– Одягайте улюблені джогери з піджаками, пальтами та кедами. Мідісукні з ботильйонами до шкіряної куртки та сумки тоут. Експериментуйте, – зазначила стилістка.

Колір – не монохром. Підбирайте під свою портретну зону – якщо йдеться про плечові вироби. Не забувайте, що можна сміливо додавати колір в аксесуарну групу: сумку, взуття, ремінь, сережки. Не бійтеся екскрементів!

Стильна пара окулярів. Дуже ефектний вигляд мають незвичайні форми, гостра геометрія. Додаємо образам шику та цікавинки.

Сумка лаконічних форм. Колір, текстура, характер – залежно від вектора вашого гардероба.

Універсальні білі кеди. Без них точно не обійтися під час добирання щоденних образів. Стилістка рекомендує звертати увагу на класичні моделі, оскільки вони не втрачають своєї універсальності.

Одним із головних елементів щоденних образів є аксесуари, наприклад сумки. З їхньою допомогою можна виразити себе.

Які сумки модні навесні 2023 – читайте на Фактах ICTV.