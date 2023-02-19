З приходом весни завжди хочеться виглядати яскравіше, свіжіше, красивіше. Один із факторів – це зміна гардероба на сезонний.

2023-го варто звернути увагу на яскравість, металік і незвичайні поєднання. Вираження себе – девіз цього року. Одним із інструментів для цього є аксесуари, зокрема сумки.

Лайфстайл-стилістка і власниця бренду шкіряних сумок WineBag Олена Бринь розповіла Фактам ICTV, які сумки модні навесні 2023, і назвала актуальні палітри.

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Стилістка рекомендує звернути увагу на модель Supersize Me – великі шопери, структуровані моделі.

– Об’ємні, щільні, зручні – які можна одягнути на плече і піти куди завгодно. Така собі класна універсальна подружка, – сказала Олена.

ASMR Aesthetic або з дивної структури. Це можуть бути незвичайні моделі з деніму, сітки, тканини, великої кількості бахроми. Головне в цих моделях – вони виступають акцентом в образі, тому їх важливо збалансувати більш спокійним аутфітом.

Sparkle szn. Блискучість дає настрій. Раніше такі моделі можна було одягати тільки на вечірки, проте цієї весни блиск – повсякденна ознака вашого гардеробу.

Паєтки, стрази, блискучі тканини, особливо в кольорі металік.

Доволі світська сумочка під назвою клатч приходить до нас у повсякденне життя. Невеликого розміру, на ланцюжку або без – залежить від ваших уподобань. Зверніть увагу на класичну модель YSL і відштовхуйтеся від варіацій.

Utilitarian Pockets, іншими словами – органайзери.

– Це сумки, які багато хто пам’ятає з дитинства, з великою кількістю зовнішніх кишень на засувках. Без зручності нікуди, тому дизайнери придумали ці маленькі кишеньки, щоб ми точно знали, в якій з них ключі, а де гаманець і помада, – наголосила Олена.

Top Handle – сумки з цупкими ручками. Одна з відомих моделей – це La bambino бренду Jacquemus. Головна особливість цього різновиду сумок – ручка завжди дивиться вгору, і чим незвичнішою вона буде, тим краще.

Багер із овальним низом – прямокутні моделі своє вже віджили.

– Заокруглений верх і низ сумки в поєднанні зі щільною шкірою – мій фаворит, – зазначила стилістка.

Heart Bags. Сумки у формі серця заповнюють простір стилю, і це неймовірно круто! Дуже жіночні, незвичні і доволі місткі.

– Люди хочуть любити і бути добрішими, а починаємо ми з таких ось милих дрібниць. Раджу звернути увагу на вказані моделі, – сказала Олена.

Актуальні палітри сумок на весну 2023

Цитрусові: зелений – лайм, жовтий – лимон, помаранчевий – мандарин і апельсин. Такі кольори надають образу свіжості, а його власникові – нотку гарного настрою. Після похмурої зими – те, що потрібно.

Floral – квітковий. Другий варіант, який наближає нас до природи. Важливо, щоб принт був реалістичним. Для урбаністичного стилю ідеальний композит.