Ще трохи і настане весна, а значить – час задуматися про сезонний гардероб, оскільки зимовий незабаром доведеться ховати. Важлива частина наших щоденних образів – взуття, яке насамперед має бути зручним і практичним, ці два критерії можна поєднати з модою, головне – розібратися в трендах.

Факти ICTV разом із лайфстайл-стилісткою і власницею бренду шкіряних сумок WineBag Оленою Бринь розібралися, як обрати взуття на весну 2023 і що буде в моді. А також – якому кольору та матеріалу віддати перевагу і на яких українських дизайнерів слід звернути увагу.

За словами Олени, взуття має не такі модні цикли як одяг – вони повільніші. Хороше взуття буде в тренді 3-5 років, тому відбувається перенасичення варіантів модних моделей, і кожна людина може знайти своє.

Зараз дивляться

На зміну лоферам прийшла Mary Jane. У тканині чи шкірі – вирішувати вам. Головне, щоб підбори не були дуже великими. Стилізація дуже схожа з лоферами.

Тонкий каблук і взуття-носок. Чудовий варіант, що зробить будь-який образ більш жіночним, ба більше – він просто і легко стилізується! Це дуже мультифункціональна одиниця гардеробу.

Knee Boot – взуття до коліна. Воно не повинно бути вузьким, навпаки – трохи широким, мінімалістичним або яскравим. Середнього вибору немає, наголосила стиліст.

Балетки. Вони все ще намагаються зайти в маси, хоч і складно. У цьому сезоні вибір буде великий.

– Звертаю вашу увагу на моделі з хутра та тканини (сатину). Це буде цікавим доповненням образів, – зазначила Олена.

Soccer Sneakers. Samba Adidas – найкращий приклад цього. Після того, як Белла Гадід обрала їх своїми улюбленими, стався бум і купити їх стає дедалі складніше, але якщо не зациклюватися саме на цій моделі, то є багато аналогів мінімалістичних снікерсів.

Козаки. Так вони нам полюбилися, що не відпустимо! В тренді вже три роки і ще стільки ж точно протягнуть. Звертайте увагу на високі до коліна з вишивками або на низькі мінімалістичні.

Designer Rainboots. Об’ємні, дивакуваті, акцентні, навіть трохи мультяшні.

– Ось так я можу описати новий тренд, який прийшов до нас. Зручно, тому на пару сезонів точно залишиться, – сказала стиліст.

Трекінгове взуття. Колись у далекому 2017 Balenciaga представила нам свої аглі-кросівки – доволі великі і дуже спортивні.

У 2023-му спортивне і зручне взуття повертається в моду. Саме трекінгове – це важливо.

– Найголовніше що я раджу – носити таке взуття з андрогінною стилізацією або навіть ніжно-жіночною. Створювати контрасти, – зазначила Олена.

Мюлі з гострим носиком. Ніжні, витончені варіанти, особливо крутий вигляд мають у сітці.

Kitten Heels – маленький каблук. Мають гарний вигляд на нозі, додаючи жіночності і не викликаючи дискомфорту, оскільки каблук до 3 сантиметрів.

Дивний каблук. Цей тренд чудовий у своїй варіативності. Бренди придумують і каблук-гудзик, і прозорий каблук із засушеними квітами. Головне тут – звірятися з іншими рекомендаціями, щоб обрати стильне.

Металік взуття та стрази. Виділяю окремо, щоб звернути увагу, що це може бути будь-яка модель із вищеперерахованих, але головне – металева і блискуча.

Модні кольори та матеріали взуття 2023

Матеріал, від якого варто відмовитися – це замша. Наразі це антитренд. Виняток – спортивне взуття, в цьому разі вона, навпаки, набирає обертів.

Увагу варто звернути на шкіру, хутро, сітку, тканину, стрази.

– Неонові кольори вже набридли і вже не здаються вау, але взагалі стопів немає. Можна експериментувати скільки завгодно, – наголосила стиліст.

Зверніть увагу на металік, бронзу, золото, стрази. Все, що блищить – топ.

Українські бренди взуття, на які варто звернути увагу

Якщо не знаєте, де придбати якісне і модне взуття 2023, зверніть увагу на вітчизняного виробника. Речі з колекцій українських дизайнерів обирають не тільки наші знаменитості, а й голлівудські зірки, і не дарма.

Hvoya. Мінімалізм, шикарна якість, зручність. Олена каже, вони дуже тонко відчувають тренди і потреби наших модників. Цей бренд – її особистий фаворит.

Kachorovska. Широкий вибір, якість, цікаві позиції. Тут і взуття на підборах, і зручні пухнастики на сніг – подбали про кожного.

Siena. Їхнє високе взуття це щось неймовірне. Великий вибір моделей на підборах і без.

Як бачимо, модного взуття на весну 2023 – безліч. Залишилося тільки визначитися, чому саме віддаєте перевагу ви, і придбати свою зручну пару.