Смена сезонов всегда связана с обновлением гардероба. Весной всегда хочется чего-то легкого, стильного, красивого и актуального, а значит — время доставать соответствующие вещи или отправляться на шоппинг.

Каждая модница хочет идти в ногу со временем. Тренды постоянно меняются, однако остаются и такие, которые можно наблюдать уже несколько лет, мода 2023 — не исключение. Какой он — модный гардероб весны 2023, рассказала Фактам ICTV персональный стилист Юлия Крыжалка. Что надеть, чтобы быть в тренде, разберемся далее.

— Если взглянуть на последний Fashion Week в Милане, то в широком употреблении стиль милитари, много денима, смелые сочетания цвета, микс фактур, маскулинные блейзеры, oversize. Не оставлены без внимания силуэтные платья, акцентные украшения в виде крупных брошей, приталенные брючные костюмы, — отмечает Юлия.

Деним. Не обойтись без классных джинсов. Они могут быть приталенными, оверсайз, супер-макси — зависит от того, что вам нравится, типа фигуры и стиля жизни. Также рубашки, юбки — образы в тотал-деним разбавят ваш гардероб.

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Верхняя одежда макси. Тренчи, пальто завершат любой образ. Совет — выбирайте верхнюю одежду хотя бы на один размер больше, чтобы достичь эффекта легкости и большей расслабленности.

Силуэтное платье на все случаи жизни. Асимметричное, с деликатными вырезами, миди или макси — отталкиваемся от стиля жизни и, собственно, от пропорций вашей фигуры.

Брючный костюм под все. Опять же, жакет удлиненный, oversize, приталенный. Брюки клеш или более узкие.

— Выбирайте под тип фигуры, потребности и универсальность вашего гардероба. Например, жакет и брюки мы разделяем на отдельные образы, соответственно, эти единицы должны вписываться в другие вещи вашего гардероба, — подчеркнула Юлия.

Качественная эко-кожа. Будь то брюки, юбка, жакет, платье — акцент на качество ткани, тогда интересные образы гарантированы.

Микс фактур. Чтобы формировать более интересные образы, сочетаем между собой разные типы тканей: кожа, шерсть, кашемир, деним — с таким стилистическим приемом мы всегда будем в центре внимания.

Микс стилей. Спортивный и деловой, романтический и кэжуал. Принцип состоит в сочетании вещей из разных сфер, что равняется суперинтересному нетривиальному образу.

— Надевайте любимые джоггеры с пиджаками, пальто и кедами. Миди-платья с ботильонами к кожаной курткой и сумке тоут. Экспериментируйте, — отметила стилист.

Цвет — не монохром. Подбирайте под свою портретную зону — если речь идет о плечевых изделиях. Не забывайте, что можно смело добавлять цвет в аксессуарную группу: сумку, обувь, ремень, серьги. Не бойтесь экскрементов!

Стильная пара очков. Очень эффектно смотрятся необычные формы, острая геометрия. Добавляем образам шика и интересности.

Сумка лаконичных форм. Цвет, текстура, характер — в зависимости от вектора вашего гардероба.

Универсальные белые кеды. Без них точно не обойтись при составлении ежедневных образов. Стилист рекомендует обращать внимание на классические модели, поскольку они не теряют своей универсальности.

Одним из главных элементов ежедневных образов являются аксессуары, например сумки. С их помощью можно выразить себя.

Какие сумки модные весной 2023 — читайте на Фактах ICTV.