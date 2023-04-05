Брук Шилдс розповіла про перший секс із Суперменом: Вибігла з кімнати з голою дупою

Американська акторка Брук Шилдс розповіла, як вона втратила цноту із зіркою Супермена Діном Кейном у 22 роки. Тоді зірка вибігла з кімнати “з голою дупою”.

Про це актриса розповіла в новому документальному фільмі Pretty Baby: Brooke Shields.

Так, у картині Брук заявила, що шкодує про те, що вперше зайнялася коханням із Кейном – у їхніх стосунках її більше цікавила любов і зобов’язання.

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Це сталося в студентські роки – вона була студенткою молодших курсів коледжу.

– Коли ми нарешті зайнялися сексом, я відразу ж вибігла з кімнати, побігла по коридору з голою дупою, просто бігла. Я не знала, куди біжу. А він побіг за мною з ковдрою, і кричав, що не кине мене. Він відразу все зрозумів, а я просто розплакалася, – заявила Брук.

Актриса заявила, що вона була спантеличена своєю реакцією на секс. Утім, Шилдс впевнена, що на таке ставлення до кохання вплинули її стосунки з матір’ю, яка повністю контролювала її життя.

– В одну мить почуття провини вдарило мене по обличчю. Замість того, щоб віддатися тому, що було емоційно безпечними стосунками, я почала глибоко плакати і була так вражена, що схопилася з ліжка, – додала зірка.

Раніше Брук Шилдс зізналася, що пережила сексуальне насильство – все це сталося на початку кар’єри, а винен у цьому голлівудський керівник, який мав їй допомогти з кар’єрою.