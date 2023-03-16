Американская актриса Брук Шилдс призналась, что пережила сексуальное насилие более 30 лет назад со стороны влиятельного человека в Голливуде.

Тогда Брук никому ничего не сказала, поскольку подумала, что ей просто не поверят. Инцидент произошел в начале карьеры — звезда Голубой лагуны только окончила Принстонский университет и находилась в поисках роботы, которой было довольно мало.

После ужина с голливудским руководителем, Шилдс думала, что мужчина поможет ей с работой, он предложил ей вызвать такси из его гостиничного номера. Там он и напал на нее.

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— Мне понадобилось много времени, чтобы пережить это. Сейчас я злюсь больше, чем тогда. Если вы боитесь, то вполне обоснованно. Это пугающие ситуации. Они не обязательно должны быть жестокими, чтобы быть страшными… Я не дралась. Я просто замерла… Борьба не была вариантом, поэтому я просто покинула свое тело, отгородившись от него, — вспоминает Брук.

Признается, после случившегося винила себя, что пошла на ужин с насильником.