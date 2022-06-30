Американського музиканта Ар Келлі засудили до 30 років ув’язнення за вимагання, сексуальну експлуатацію жінок та насильство над ними. Музикант свою провину не визнав, і найближчим часом його судитимуть за іншими звинуваченнями.

Захист наполягав на ув’язненні не більше 10 років, але суд був непохитний. Потерпілі та свідки розповіли в суді, що Ар Келлі вступав у сексуальний контакт із неповнолітніми, а також жорстоко поводився з жінками – замикав їх та примушував до праці. Жертвам також було заборонено митися, їсти та спати без його дозволу – все це відбувалося понад 20 років.

30 років за ґратами музикант проведе за рішенням судді у Брукліні – у Чикаго на нього чекає розгляд у справі про виготовлення контенту для дорослих за участю неповнолітніх.

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Ар Келлі – один із найуспішніших музикантів 1990-х та 2000-х. Він став всесвітньо відомим завдяки пісні I Believe I Can Fly, і за свою кар’єру встиг отримати одразу три Греммі.

Скандал навколо музиканта розгорівся ще 2019 році – у лютому його заарештували та звинуватили за 10 пунктами у сексуальному насильстві над чотирма жінками. Винним його визнали 28 вересня 2021 року і тепер йому винесено вирок.