Брук Шилдс рассказала о первом сексе с Суперменом: Выбежала из комнаты с голой задницей

Американская актриса Брук Шилдс рассказала, как она потеряла девственность со звездой Супермена Дином Кейном в 22 года. Тогда звезда выбежала из комнаты “с голой задницей”.

Об этом актриса рассказала в новом документальном фильме Pretty Baby: Brooke Shields.

Так, в картине Брук заявила, что сожалеет о том, что впервые занялась любовью с Кейном — в их отношениях ее больше интересовала любовь и обязательства.

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Это произошло в студенческие годы — она была студенткой младших курсов колледжа.

— Когда мы наконец-то занялись сексом, я сразу же выбежала из комнаты, побежала по коридору с голой задницей, просто бежала. Я не знала, куда бегу. А он побежал за мной с одеялом, и кричал, что не бросит меня. Он сразу все понял, а я просто расплакалась, — заявила Брук.

Актриса заявила, что она была озадачена своей реакцией на секс. Впрочем, Шилдс уверена, что на такое отношение к любви повлияли ее отношения с матерью, которая полностью контролировала ее жизнь.

— В одно мгновение чувство вины ударило меня по лицу. Вместо того чтобы отдаться тому, что было эмоционально безопасными отношениями, я начала глубоко плакать и была так потрясена, что вскочила с кровати, — добавила звезда.

Ранее Брук Шилдс призналась, что пережила сексуальное насилие — все это произошло в начале карьеры, а виновен в этом голливудский руководитель, который должен был ей помочь с карьерой.