Американська популярна співачка Біллі Айліш презентувала кліп на пісню Male Fantasy, що перекладається як чоловіча фантазія. Це трек із її альбому Happier Than Ever, який артистка презентувала наприкінці липня.

Представлений відеокліп – про самотність, про те, що головна героїня, яку зіграла сама Біллі, почувається покинутою. Вона блукає по кімнатах порожнього будинку і переживає внутрішній біль.

Ролик знято у звичних для Айліш темних приглушених тонах. Режисером відео виступила сама виконавиця, такий досвід для неї не вперше.

Кліп Male Fantasy менш ніж за добу зібрав понад 2 млн. переглядів і понад 399 тис. лайків.

До альбому Біллі Айліш Happier Than Ever усього увійшло 16 треків. Раніше зірка зізналася, що друга студійна робота для неї дуже важлива, оскільки вона допомогла їй ще більше самореалізуватися.

Нещодавно Біллі Айліш здивувала шанувальників зміною іміджу. Зірка знову постала з новим кольором волосся – з білявки перетворилася на брюнетку. Така зміна викликала неабиякий подив багатомільйонної аудиторії співачки.

Армія фанатів засипала 19-річну артистку компліментами, проте деякі припустили, що новий колір волосся Айліш — лише перука.