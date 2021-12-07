Американская популярная певица Билли Айлиш презентовала клип на песню Male Fantasy, что переводится как мужская фантазия. Это трек из ее альбома Happier Than Ever, который артистка презентовала в конце июля.

Представленный видеоклип об одиночестве, о том, что главная героиня, которую сыграла сама Билли, чувствует себя брошенной. Она скитается по комнатам, бродит по пустому дому и переживает внутреннюю боль.

Ролик снят в привычных для Айлиш темных приглушенных тонах. Режисером видео выступила сама исполнительница, такой опыт для нее не впервые.

Клип Male Fantasy менее чем за сутки собрал более 2 млн. просмотров и более 399 тыс. лайков.

В альбом Билли Айлиш Happier Than Ever всего вошло 16 треков. Ранее звезда призналась, что вторая студийная работа для нее очень важна, поскольку она помогла ей еще больше самореализоваться.

Недавно Билли Айлиш удивила поклонников сменой имиджа. Звезда вновь предстала с новым цветом волос — с блондинки превратилась в брюнетку. Такое изменение вызвало немалое удивление многомиллионной аудитории певицы.

Армия фанатов засыпала 19-летнюю артистку комплиментами, однако некоторые предположили, что новый цвет волос Айлиш — всего лишь парик.